طقس الثلاثاء.. ثبات درجات الحرارة وشبورة على بعض الطرق.. القاهرة 28

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على جميع الأنحاء.





وكشفت الأرصاد وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. الطقس اليوم ولفت الخبراء إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 28 19 الإسكندرية 26 20 وادى النطرون 27 20 طنطا 28 19 شبين الكوم 28 19 دمنهور 28 20 بلطيم 27 20 مطروح 26 19 السلوم 26 20 سيوة 29 18 بورسعيد 26 20 دمياط 26 20

الزقازيق 28 19 المنصورة 28 19 الإسماعيلية 29 19 السويس 28 20 العريش 26 21 رفح 26 21 رأس سدر 29 20 نخل 27 16 نويبع 29 23 طابا 26 21 كاترين 25 14 الطور 29 23 شرم الشيخ 32 24 الغردقة 32 24 مرسى علم 31 23 الفيوم 30 20 بنى سويف 30 21 المنيا 30 20 أسيوط 28 21 سوهاج 32 21 قنا 34 21 الأقصر 34 22 أسوان 35 22 ادفو 35 22 أبوسمبل 34 23 الوادى الجديد 33 21 شلاتين 33 23 حلايب 30 24

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