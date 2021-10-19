فيديو- عمرو الوردانى: النبى كان يحب الحلوى والعسل

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف يعد من معالم الدين الإسلامي، لافتا إلى أن المصريين لديهم تدين مختلف غير المتواجد في العالم أجمع وهذا يتسم بالمحبة والفرحة لـ النبى الكريم.





وأضاف عمرو الوردانى، خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة الحياة الفضائية، أن النبي كان يحب الحلوى والعسل وهذا سبب احتفال المصريين بالمولد النبوي عن طريق الحلويات، حتى إن حب الحلوى عند المصريين يجعلهم وكأنهم أطفال فى فرحهم بقدوم مولد النبى. المولد النبوى الشريف 2021 ولفت إلى أن حب المصريين للعروسة والحصان فى المولد النبوى يرجع إلى حبهم للسيدة عائشة رضى الله عنها، حيث رمزت العروسة لـ السيدة عائشة، والتى كانت تحب الحصان.

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