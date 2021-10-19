6.2 ريختر.. زلزال على بعد 390 كم شمال الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية شرق جزيرة كريت، على بعد 390 كم شمال الإسكندرية.





وأوضحت المحطة أن الهزة الأرضية وقعت فى تمام الساعة السابعة و32 دقيقة و29 ثانية صباحا، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، عند خط العرض 34.59 شمالا وخط الطول 28.59 شرقا وعمق 31.56 كم. وورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

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