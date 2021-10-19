أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى جولتها التاسعة، وذلك فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الثلاث دول التى انطلقت عام 2014.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 63 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 7549 راكبًا إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

القاهرة

تبدأ بالقاهرة أعمال الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب

القاهرة

تستضيف مصر ، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعات الدورة 25 لهيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى.

القاهرة

يبدأ أسبوع الأفلام "الإيبيروأمريكية"، والذى يمثل جسرا ثقافيا مهما بين مصر وإيبيروأمريكا.

بيروت

يعقد مجلس النواب اللبنانى جلستين أحدهما عامة والأخرى تشريعية .

بغداد

تنتهى مهلة تقديم الطعون على نتائج الانتخابات العراقية والتى منحتها مفوضية الانتخابات العراقية.

جنيف

تطلق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريرها حول حالة المناخ فى قارة أفريقيا خلال عام 2020.

لندن

يبدأ جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص بـ المناخ زيارة إلى بريطانيا لتعزيز مساعى دبلوماسية المناخ على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ .