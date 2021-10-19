زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر يضرب مناطق بالقاهرة

شعر بعض سكان مناطق محافظة القاهرة بزلزال منذ قليل. وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة ارضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس رختر..وجارى تأكيد البيانات

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