الرئيس السيسى يصل العاصمة اليونانية أثينا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدى للتحديات التى تواجه منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

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