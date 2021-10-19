/656858/موعد-مباراة-الهلال-ضد-النصر-في-دوري-أبطال-آسيا

يواجهة فريق السعودية الهلال أمام فريق النصر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم فى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك فى العاصمة السعودية الرياض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتأهل الفائز من مباراة اليوم إلى النهائي مباشرة، حيث يقام هذا الدور من مباراة واحدة نظرًا لضغط جدول البطولة، وجاء تأهل النصر على حساب الوحدة الإماراتي بعد الفوز عليه بخماسية مقابل هدف، وتأهل الهلال بعد فوزه على بيرسبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.

تشكيل النصر المتوقع

في حراسة المرمي: وليد عبد الله محمد قاسم - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري جلال الدين مشاريبوف - تاليسكا - عبد الفتاح عسيري عبد الرزاق حمد الله.

ونجح النصر من التوقيع مع اللاعب البرازيلي بعد أيام ساخنة من المفاوضات مع اللاعب البرازيلي الذي كان على طاولة فريق الاتحاد وكان قريباً بصورة كبيرة قبل إعلان نائب رئيس نادي الاتحاد الانسحاب من الصفقة.

وانضم أنسيلمو، صاحب الـ 33 عاماً، لفريق الوحدة في يوليو 2018، قادماً من إنترناسيونال البرازيلي، وارتبط بعقد يمتد إلى 2020، قبل أن يمدد مسؤولو الوحدة عقد اللاعب إلى 2024.

بطولة كأس السوبر السعودي

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قيام النسخة القاددمة من بطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي، أن التفكير في تغيير طريقة بطولة كأس السوبر، جاء بالامتثال إلى نظام كأس السوبر الأسباني، والذي يقوم بمشاركة 4 فرق.

وقال المسحل في تصريحات صحفية: “ندرس إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلاً من فريقين، وننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق بالموسم القادم".