/656859/بالأرقام-تاريخ-مواجهات-ليفربول-ضد-أتلتيكو-مدريد-قبل-مباراة-اليوم

يستعد فريق ليفربول لمباراته أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاءالموافق 19 ، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

التقى ليفربول مع أتلتيكو مدريد في 4 مواجهات بدوري أبطال أوروبا؛ فاز "الروخي بلانكوس" في مباراتين، وجاء التعادل في مواجهتين، ولم يُذكر أن حقق "الريدز" أي انتصار، خلال لقاءات الفريقين.

وفاز أتلتيكو مدريد على ليفربول بنتيجة (4-2)، في آخر لقاء جمع الفريقين، والذي كان في دور الـ16 من عام دوري أبطال أوروبا 2020.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث حقق أتلتيكو مدريد الفوز في مواجهتي الذهاب بهدف نظيف، وفي الإياب بثلاثية مقابل هدفين.

نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة اليوم علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف فيرمينو الهدف الثالث لة والخامس لفريق ليفربول لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بخماسية نظيفة.

ثم يطلق الجكم صافرتة معلناً نهاية المباراة بتفوق فريق ليفربول بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقن في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع الدقائق الخمس الأولي سدد الفرعون المصري محمد صلاح كرة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن يرفع الحكم رايتة معلناً وقوع اللاعب ساديو ماني في التسلل.