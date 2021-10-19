الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة توسكر الكيني

/656861/الزمالك-يستأنف-تدريباته-اليوم-استعدادا-لمواجهة-توسكر-الكيني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر له في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الوصول من كينيا قبل الاستعدادا للقاء العودة أمام توسكر الكيني.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بكينيا والذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تم إيقافة أيضاً من جانب إتحاد الكرة المصري لمدة ثمان مباريات وقام اللاعب بالتظلم علي هذا القرار.

خالد سعيد

وترددت أنباء مؤخراً تفيد برفع اللاعب الأردني خالد سعيد قضية علي نادي الزمالك من أجل الحصول علي مستحقاتة المتأخرة منذ عام 2008, والمقدرة بخمسمائة ألف دولار.

وأكد حسين حسين عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن إستلامة لبعض المستندات من المحكمة الدولية والتي تؤكد أحقية اللاعب في الحصول علي المبلغ.

نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

وفاز على الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز بالمباراة.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.