نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. اعرف أماكن الازدحام فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف يونس خلال برنامج "صباحك ومطرحك"، أن جميع الطرق الدائرية تعمل بشكل جيد، عدا بعض طرق الإسكندرية من كايرو سيز مول لأبوقير، وكذلك محور أبو قير منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، والقليوبية من الطريق الزراعى القادم من قليوب ومتجه لشبرا الخيمة، كما يفضل سلوك محور شبرا بنها الحر.

وأضاف أن هناك أحجاما متفرقة بالدائرى، بمناطق الأعمال التوسعية، أعلى الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستيراد، ويوجد كثافات مرتفعة بمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه للبنان (يفضل سلوك الآن محور روض الفرج).

وتابع: المحاور داخل محافظة الجيزة تعمل بشكل جيد، عدا بعض الأحجام بمنطقة الجامعة القادم من محور صفط ومتجه لشارع ثروت، ويفضل منزل محور أحمد عرابى، وكذلك أحجام بمطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة، وأيضا كثافات مرتفعة بشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل ومتجه لمناطق الدقى، ويفضل سلوك الآن منزل شارع الجامعة أو مراد.

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذروة الصباحية.

وفى القاهرة توجد بعض أحجام بكورنيش النيل القادم من المعادى ومتجه لأثر النبى، وأحجام أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويفضل استخدام كوبرى سراى القبة، وكثافات بصلاح سالم القادم من المطار وجوزيف تيتو ومتجه لكوبرى الجلاء يفضل استخدام محور عبدالحميد بدوى.

وأضاف أن هناك تسريب مياه بشارع الثورة مع تقاطع عمر بن الخطاب، وأحجاما أعلى كوبرى أكتوبر بالوصلة المعلقة المتجه لوسط البلد، بينما جميع الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.