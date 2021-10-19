القوى العاملة: تعيين 42 شابا والتفتيش على 125 منشأة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 42 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 401 شاب مسجلين من راغبى العمل.





تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 27 شهادة قياس مستوى المهارة، و27 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 312 عاملا.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً واجتماعيا قامت المديرية بصرف منحتى مولود بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 633 عاملاً، كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.