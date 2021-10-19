القوى العاملة تتابع تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن إتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات.





جاء ذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى متابعة تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وفقا لبيان صحفى، إن التفتيش المفاجئ على المنشآت يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ جميع التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الفيروس.

وأشار وكيل الوزارة مدير المديرية، إلي أن المهندس حسن السيد مدير مكتب عمل بدر، وحمدى عبدالعظيم، وصباح أحمد عمر مفتشى المكتب قاموا بالزيارة المفاجئة، لعدة شركات منها شركة الميكانيكيون العرب للصناعات الهندسية "المنطقة الصناعية الثانية قطاع 91/93" للوقوف على الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمال.

فضلاً عن إتباع إجراءات الوقاية الشخصية من مسكات وقفازات واقية وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وفى هذا الإطار، تبين أن الشركة توفر جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، وقامت بتنفيذ تطعيم جميع العاملين من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم والحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكد مدير المديرية، أنه فى حالة عدم الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم إعطائهم مهلة قانونية لإزالة المخالفات، وفى حالة إزالتها يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.

وأشار مدير المديرية، إلى أن "مكتب عمل مدينة بدر" خلال زيارته لشركة الميكانيكيون العرب للصناعات الهندسية بمدينة بدر تبين أن الشركة تمارس نشاطات مختلفة للعاملين، وعلى سبيل المثال نشاط رياضى، حيث توفر الشركة دراجات للعاملين للذهاب والعودة من وإلى العمل داخل مدينة بدر، وكذلك ألعاب ترفيهية مثل: البنج بونج والشطرنج والطاولة تقوم بعمل منافسات بطولة بين العمال والإدارة وكذلك نشاط تعليمى عن طريق فتح فصول.