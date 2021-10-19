القوى العاملة: تعيين 495 شابا فى منشآت القطاع الخاص بدمياط

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة فى دمياط 495 شاباً، منهم 7 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1044 شاباً، كما تم استخراج 574 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل.





وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 222 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً، وعمل 23 حملة تفتيشية، وبحث 15 شكوى عمالية، وتم عقد 6 ندوات توعية بشركة الحمد للمقاولات بدمياط الجديدة.

وأشارت منى الأطروش مدير المديرية، فى تقرير قدمته للوزير، إلى أنه فى شهر سبتمبر الماضى تم التفتيش على 177 منشأة ، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 73 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 11 مذكرة غلق إدارى، وعمل 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 31 شكوى، وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 10 شكاوى منهم، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، قامت المديرية بصرف 2000 جنيه منحة مولود لعامل من المسجلين بها.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة (التفصيل والحياكة) استفاد منها 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد مركز كفر سعد.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 464 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.