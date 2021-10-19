انت الان تتابع تفاصيل خبر زلزال شديد 6.4 ريختر يرعب سكان القاهرة ومحافظات مصر والدول المجاورة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حدث منذ قليل زلزال شديدة شعر به جميع سكان القاهرة والجيزة وعدد كبير من المحافظات المجاورة، وكان وقت حدوثه فى حدود الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت عدة محافظات قد شعرت بهزة أرضية شديدة صباح اليوم الثلاثاء، ونشر الكثيرين عليى مواقع التواصل الاجتماعي من جميع محافظات مصر، عن شعورهم بزلزال، ولكن تراوحت شدته بين محافظة والاخري، حيث شعر سكان العديد من المحافظات بهزة شديدة، ولكن باقى المحافظات أقل قليلاً .

وصرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت زلزال بقوة أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان عدة محافظات فى مصر، وتأتي عملية الرصد بدقة شديدة، حيث تم زرع أكثر من 70 محطة لمتابعة نشاطات الزلازل، بأماكن مدروسة بدقة شديدة، للشعور بأي هزة أرضية فى أي مكان، وتسجيلها ورصدها على الفور.

وتابع قوله أن موقع الزلزال هو شرق البحر المتوسط، بجوار جزيرة كريت، على عمق 66 كيلومتر.

وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن هناك زلزال آخر، قد تم تسجيله والذي حدث يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، وكان مشابه لنفس قوة الزلزال الذي حدث صباح اليوم، حيث سجل هزة أرضية بقوة 6.4 ريختر، وعمقه 25.7 كيلومتر، على بعد 420 كيلو متر عن السواحل المصرية .

وبالسؤال عن تصنيف جمهورية مصر العربية بالمرتبة العالمية، بين الدول الأكثر عرضه لحدوث زلزال بها، فإن مصر بعيدة كل البعد عن حزام الزلازل، حيث أن هناك سبعة أحزمة لزلزالية على مستوي العالم.

ويرجع السبب وراء الشعور ببعض الهزات الأرضية خلال فترات متقاربة، نتيجة إقتراب مصر من بعض المناطق التي يكثر بها حدوث زلزال، مثل منطقة خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر.

وجاري متابعتهم بكافة التفاصيل الخاص بالزلزال، وتصريحات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والاثار المترتبه عليه فى جميع محافظات مصر .

ولم يتوقف الأمر عن شعور سكان مصر بالزلزال، والذي بلغت قوته 6.4 ريختر، وتأثرت به عدة دول آخري وهي اليونان وليبيا وإسرائيل ومصر وتركيا وفلسطين والمملكة المتحدة