/656866/الرئيس عبد-الفتاح-السيسي-يلقي-الكلمه-الافتتاحيه-لاسبوع-القاهرة-الرابع-للمياه-يوم-الأحد-القادم

دوت الخليج

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي الكلمه الافتتاحيه لاسبوع القاهرة الرابع للمياه يوم الأحد القادم ، بالإضافة لكلمة للرئيس المجرى يانوش أدير ، وكلمة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

الدكتور عبد العاطى: إسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه ومنصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن اسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه ، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة ، وان هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام ، حيث أصبح محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً ، كما اصبح الإسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى ، حيث يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه.

كما أشار سيادته ان إسبوع القاهرة للمياه سيعقد هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية .. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.

5 محاور رئيسية عن التعاون والأساليب المتقدمة والمياه والمجتمع والمياه والتغيرات العالمية والابتكارات

ويشتمل الاسبوع على (٥) محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية ، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه ، والمياه والمجتمع ، والمياه والتغيرات العالمية ، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

١٨٠٠ مشارك و (٦٤) وفد وزاري فعليا وافتراضيا

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الاسبوع سيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، حيث سيشهد الاسبوع حضور ١٠٠٠ مشارك فعلي ، و ٨٠٠ مشارك افتراضي عن بعد ، وحضور عدد (٢٠) وفد وزاري ومشاركة (٤٤) وفد وزاري بشكل افتراضي ، وسيتم عقد (٨) أحداث جانبية وورش عمل ، و (٧) إجتماعات رفيعة المستوي ، وعدد (٧٠) جلسه فنية / خاصة ، وستشارك (٥٠) منظمة دوليه وإقليمية و (٣٠٠) متحدث دولي ومحلي في فعاليات الاسبوع.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوي مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣" ، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية ، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية ، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه ، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي ، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي ، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما يقام على هامش الإسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي واساليب اعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه (٣٤) شركة.

عقد (٤) مسابقات لمشروعات التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراة والمزارعين وطلاب مدارس المتفوقين

كما يتم عقد (٤) مسابقات في موضوعات المؤتمر هى مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه ، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل ١٠ تجارب ، و سوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.