هنا شيحة عن مدينة الجونة: «بتحرر فيها من القيود وبألبس مايوه براحتي»

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كشفت الفنانة هنا شيحة عن سر حبها الشديد للمكوث في مدينة الجونة، مشيرة إلى أن التحرر من القيود هو أحد تلك الأسرار التي تجعلها تشعر فيها بالراحة.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة هنا شيحة المثيرة للجدل مع الإعلامية لميس الحديدي.

هنا شيحة واقعة في غرام مدينة الجونة

قالت شيحة خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: "مهرجان الجونة بيتي الثاني من زمان، وأنا بحب الجونة وعلى طول فيها من بداية تدشينها في عام 1996، وكنت صغيرة وطفلة"، موضحةً أن الجونة بلد ساحر وهوائها نظيف خالي من الرطوبة.

وتابعت هنا حديثها: "بحب لما أجي فيها أفصل وأشد الفيشة، لأني ببقى حرة فيها من غير قيود ومحدش مركز معايا ولا بيبص عليا، وفي الآخر وظيفة الفنان بطبيعتها بتضعه تحت دائرة الضوء بما يترتب عليه مواجهة الاحتكاك مع الشارع دائمًا، حد يقلي ممكن نتصور أو نتكلم وساعات كبني أدمة رغم كوني فنانة مش ببقى عاوزة وأنا باكل ألاقي حد عاوز يتصور في أوقات كتيرة، ولازم يبقى فيه وقت بتاعي أكون فيه وسط ولادي وأصحابي ومش عايزة أركز هلبس إيه والميكاب ايه".

تحرر هنا شيحة من القيود كلمة السر وراء حبها للجونة

وأضافت: "بحب الخصوصية في الجونة، وبحس براحة وتحرر من القيود ومحدش هيغلس عليا ممكن ألبس شورت الصبح أو مايوه مش بفكر في التفاصيل دي، أنا جاية انبسط بلا قيود".

وأوضحت هنا شيحة أنها حريصة على المشاركة في كافة دورات مهرجان الجونة منذ دورته الأولى لكن تعذر حضورها في الدورة الرابعة بسبب تزامن توقيت الفعاليات مع تصوير أحد أعمالها.

هنا شيحة ترغب في خوض تجربة الإخراج

كما تحدثت الفنانة هنا شيحة، عن أمنيتها في خوض تجربة الإخراج السينمائي، مشيرة إلي أنها درست إخراج مسرحي في معهد الفنون المسرحية.

قالت هنا شيحة: "اتمنى إخراج فيلم قصير لأني درست إخراج في معهد الفنون المسرحية، والإخراج السينمائي ممكن يكوم مختلف.. لكن أنا تعلمت مدرسة الإخراج السينمائي الواقعي، مع المخرج محمد خان.. هاخد كورسات إخراج قبل خوض التجربة".