خالد عبد الغفار: حريصون على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع فرنسا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الإثنين، وفد جامعة ليون (جون مولان 3) الفرنسية برئاسة مانويل جوبيرت، نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا والعلاقات الدولية، وذلك على هامش زيارة الوفد لمصر خلال الفترة من 18 – 23 أكتوبر الجارى، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة بين البلدين، التى تعكس أواصر الصداقة بينهما، ومنها توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والتى تعد ركيزة للتعاون الأكاديمى المصرى الفرنسى.

وأشار عبدالغفار إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية فى استحداث برامج وتخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها فى توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة فى إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

كما ثمن الوزير الاتفاق الذى تم عقده بين جامعتى العلمين الدولية وليون (جون مولان3) بهدف تبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ومنح درجات علمية مشتركة بين الجامعتين، مشيرًا إلى أهمية هذا الاتفاق فى دعم التعاون الأكاديمى بين البلدين، وتبادل الخبرات فى شتى المجالات العلمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية، عن تقديره لهذا الاتفاق، والذى يأتى فى إطار جهود الجامعة للتوسع فى الشراكات مع الجامعات المتميزة علميًّا وتعليميًّا، مشيرًا إلى أنه فى ضوء التعاون مع جامعة ليون، تم بدء برنامج الاتصال والإعلام هذا العام بجامعة العلمين.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان آليات التعاون العلمى والثقافى، وتبادل الزيارات والمهمات العلمية على مستوى الأساتذة والطلاب، وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

كما تناول الجانبان، إمكانية تجديد الاتفاقية التى تم توقيعها بين كليتى الحقوق بجامعتى عين شمس وليون، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات أخرى بين الجامعتين فى تخصصات الآداب، واللغات، وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم فى تعزيز التعاون بين الجانبين فى النواحى التعليمية والأكاديمية.

ومن جانبه، أثنى وفد جامعة ليون على الاتفاقات التى تم توقيعها مع جامعتى العلمين الدولية وعين شمس، مشيدًا بما حققته مصر فى تطوير منظومة التعليم العالى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا لفرنسا فى شتى المجالات، خاصةً فى مجالى التعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى زيارته لجامعات العلمين الدولية، وعين شمس، والجامعة الفرنسية بالقاهرة، بهدف تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون معها.