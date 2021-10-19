تدريبات عسكرية للبحرية المصرية مع القوات اليونانية والأمريكية والإسبانية

يأتى ذلك استمرارا للتدريبات المشتركة التى تُجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية، والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها فى دعم الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.
كما نفذت القوات البحرية بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الأمريكية بإشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والسفينة الأمريكية (USS Okane)، فضلاً عن تنفيذ تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الإسبانية باشتراك الفرقاطة المصرية "الظافر" مع الفرقاطة الإسبانية "ESPS Victoria".
وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة والتى تهدف لتعزيز إجراءات الأمن البحرى بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر، وذلك لتقييم التهديدات السطحية والجوية، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة التى تعوق حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية.
تأتى تلك التدريبات فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريب المشتركة وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة؛ مما يبرز إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية.
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