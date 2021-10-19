القوات المسلحة تنظم زيارات لمرافقة أبناء الشهداء والمصابين للمدارس

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابى العمليات ومرافقتهم للمدارس خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسى 2021-2022، وذلك تقديراً لذكرى آبائهم وما قاموا به من تضحيات سطرت ملاحم بطولية مضيئة فى صفحات الوطن .





يأتى ذلك فى إطار الرعاية التى توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته. من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه. يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى.

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