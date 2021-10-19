انطلاق فعاليات التدريب المصرى - السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

وكان فى استقبال الجانب السودانى، قائد قوات حرس الحدود، الذى ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للعناصر المشاركة بالتدريب.
كما أعرب عن ترحيبه بالجانب السودانى فى بلدهم الثانى مصر، متمنيًا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذى يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية، بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة فى مجال تأمين الحدود.
وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، كذلك إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثًا فى مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.
يأتى التدريب "حارس الجنوب ــ 1" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.
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