وزير الرى: الرئيس السيسى يلقى الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيلقى الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه يوم الأحد القادم، بالإضافة لكلمة للرئيس المجرى يانوش أدير، وكلمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





وقال وزير الرى - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن الوزارة تواصل وضع اللمسات النهائية لعقد أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجارى.

وأضاف أن "أسبوع القاهرة للمياه" أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، كما أصبح الأسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى، حيث يشارك فيه ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه.

وأشار عبدالعاطى إلى أن أسبوع القاهرة للمياه سيعقد هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ.

وأوضح أن الأسبوع يشمل خمسة محاور رئيسية هى: التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة فى إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

ولفت وزير الرى إلى أن الأسبوع سيشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه، وكذلك لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، حيث سيشهد الأسبوع حضور 1000 مشارك فعلى، و800 مشارك افتراضى عن بعد، وحضور 20 وفدا وزاريا ومشاركة 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضى ، وسيتم عقد 8 فعاليات جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية وخاصة، وستشارك 50 منظمة دولية وإقليمية و300 متحدث دولى ومحلى فى فعاليات الأسبوع.

وسيتم خلال الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة فى الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبى، ومنتدى الاستثمار الأفريقى الأوروبى، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التى ينظمها بنك الاستثمار الأوروبى.

كما يقام على هامش الأسبوع معرضا لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب أعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه تشارك فيه 34 شركة.

كما يتم عقد 4 مسابقات فى موضوعات المؤتمر هى مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تقام للعام الرابع على التوالى من خلال أسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وسوف يتم تقديم أنظمة رى ذكية للمراكز الأولى ومسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتى تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبى.