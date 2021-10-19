مصر للطيران تستقبل البطل العالمى ”Big Ramy” بمطار جون كينيدي بنيويورك

استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران في مطار جون كينيدي بنيويورك البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» العائد علي متن الرحلة القادمة من نيويورك رقم MS986، عقب حصوله على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالى في بطولة مستر أوليمبيا ٢٠٢١ لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.
كما شهد استقباله بالمطار وعلى متن رحلة مصر للطيران حفاوة كبيرة من الحضور، وأطقم عمل مصر للطيران.
ومن ناحية أخرى، قام الركب الطائر للرحلة بتقديم تورتة تحمل صور البطل المصري ورحبوا به على الرحلة من خلال النداء الصوتي، هذا وقد تم تزيين مقاعد الرحلة بوضع صورة بيج رامي على غطاء مسند الرأس بالمقاعد ، وقد حرص طاقم الرحلة والركاب المسافرين على التقاط الصور التذكارية للاحتفال بالبطل العالمى على متن الطائرة، تقديرا لفوزه بالبطولة ورفعه علم مصر.
من الجدير بالذكر أن مصر للطيران هي الناقل الرسمي للبطل المصري بيج رامي منذ عام ٢٠٢٠ وأتت هذه الرعاية في ضوء اهتمام الناقل الوطني برعاية أبطال الرياضات المصرية.
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