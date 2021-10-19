القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1443هـ حيث بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبد الوهاب من علماء الأزهر الشريف محاضرة أشار فيها إلى أهمية الإقتداء بسيرة الرسول الكريم فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الإعتدال والوسطية ، من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أركان حرب وليد حموده عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والصبر فى مواجهة التحديات ، والعمل الجاد فى مواجهة التحديات بكل ثقة فى القدرة على التغلب عليها ، والتصدى لكل من يحاول النيل من أرض مصر وسلامة شعبها العظيم .

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية للقوات المسلحة.