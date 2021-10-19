السفارة المصرية في أوغندا تنظم حفل افتتاح المركز الطبي المصري الجديد في...

نظمت السفارة المصرية في أوغندا حفل افتتاح المركز الطبي المصري الجديد في مدينة جينجا بأوغندا بالتعاون مع الشركة المصرية الأفريقية للصناعات الدوائية "أفري فارما"، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكل Anifa Kawooya وزيرة الدولة الأوغندية لشئون الصحة وJohn Mulimba وزير الدولة الأوغندي للشئون الخارجية المكلف بالتعاون الإقليمي.

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