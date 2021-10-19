القوي العاملة : استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية لـ 7 مصريين تنازلات...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 7 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي ، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أغسطس الماضي، حيث تم اعتماد 9 عقود عمل، وتسوية 8 شكاوي وديا، وحفظ شكوى واحدة، وأخرى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 10 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .

كما قام المكتب بـ 4 زيارات للجهات الحكومية المعنية، ومثلهم زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، كما أن هناك 27 حالة للموافقة علي نقل كفالة إلي كفيل جديد ، و6 حالات للحصول علي تعهدات موثقة لدى كاتب العدل متضمنة تعهد صاحب العمل بسداد قيمة الأجر بالدولار.