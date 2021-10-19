/656876/زلزال-بقوة-6-ريختر-يشعر-به-سكان-القاهرة-الكبرى-وعدد-من-المحافظات

كشف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضى، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة ارضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان عدة مناطق.

دوت الخليج وشعر رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات بوقوع الهزة الأرضية قبل قليل. زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالى . القوة : 6.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 34.59 شمالا خط الطول: 28.59 شرقا العمق : 31.56 كم، وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

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