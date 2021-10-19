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/656879/زراعة-الأنسجة-وتحليل-التربة-والزراعة-العضوية-دورة-تدريبية-بالتنمية-الريفية-بالبحيرة

10:35 ص - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

افتتح المهندس علي جمال الدين المدير التنفيذي لمشروع التنمية الريفية بالبحيرة ، الدورة التدريبية الخاصة بالزراعة العضوية وتحليل التربة وزراعة الأنسجة ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة، ومشروع التنمية الريفية، برئاسة المهندس علي جمال الدين المدير التنفيذي للمشروع، تم افتتاح البرنامج التدريبي والذي يقام لمدة أسبوعين بمشاركة 20 دارس من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بعنوان "الزراعة العضوية وتحليل التربة وزراعة الأنسجة " بمشروع التنمية الريفية بالبحيرة والمقرر تنفيذه فى الفترة من 17/10 حتى 28/10/2021 بقاعة المحاضرات والاجتماعات بمقر المشروع، يحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعة ومركز البحوث الزراعية المتخصصة وبعض المتخصصين بمديرية الزراعة ومشروع التنمية الريفية ، وبحضور سحر صبحى حمادة رئيس قسم بمشروع التنمية الريفية ، والمهندس رضا القصراوى مدير معمل الزراعة العضوية بالمشروع ، والمهندسة ولاء محمد القاضى اخصائى تدريب بمديرية الزراعة .

افتتح برنامج التدريب المهندس علي جمال الدين المدير التنفيذي لمشروع التنمية الريفية بالبحيرة، بالترحيب بجميع الدارسين، مؤكدا على حرصه الدائم فى إقامة تلك الدورات التدريبية الهادفة من اجل الارتقاء بمستوى المهندسين الزراعيين داخل نطاق المحافظة ، ثم قام بافتتاح البرنامج التدريبى بإلقاء محاضرة بعنوان "مشروع التنمية الريفية بالبحيرة بين الحاضر والمستقبل ".

زراعة الأنسجة وتحليل التربة والزراعة العضوية.. دورة تدريبية بالتنمية الريفية بالبحيرة

وتم تعريف المتدربين بالأنشطة المختلفة والأعمال القائمة حاليا ، وأيضا التي يتم تجهيزها لخدمة المجتمع البحراوى ، مثل معمل الزراعة العضوية وزراعة الأنسجة بالإضافة إلى معمل أمراض نحل العسل ومعمل إنتاج تقاوى عيش الغراب والذي سيكون الأول من نوعه بمحافظة البحيرة.

وأشار المهندس عماد عزت على نائب المدير التنفيذى و مدير عام التدريب والاتصالات الخارجية بمشروع التنمية الريفية ، الى ان البرنامج التدريبى سيتناول أهم التحاليل المطلوبة فى الزراعة العضوية وطرق أخذ العينات ، والتعريف بمعامل تحليل التربة والاسمدة بالمشروع والاجهزة الخاصه بها ، وطرق المكافحة المتكاملة وتحليل النيماتودا ، والفرق بين السماد العضوى والصناعي والسماد العادى ، مع شرح تفصيلى لطرق عمل المكمورات لتصنيع الأسمدة العضوية ، مع التعرف على معمل الزراعة العضوية وتحليل التربة بالمشروع ، والأجهزة الخاصة بهما وبرنامج التسميد المعدنى والعضوى ، مع إلقاء محاضرات خاصة عن أهم طرق المكافحة المتكاملة للزراعة العضوية والفرق بين الزراعة التقليدية والزراعة العضوية. وأكدت المهندسة حنان عويس مدير التدريب بالمديرية ، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للدورة والالتزام بالحضور طبقا للجدول الزمني للبرنامج التدريبى ، حتى تتحقق فاعلية التدريب وتمنت للجميع دارسين ومحاضرين كل التوفيق ، كما وجهت الشكر للمدير التنفيذى للمشروع ونائب المدير على المجهودات المبذولة من اجل توفير كافة سبل الراحة للدارسين والمحاضرين ، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين المشروع ومديرية الزراعة بالبحيرة. وشددت على ضرورة الالتزام بالبعد الاجتماعى و عدم السماح بدخول المحاضرات بدون الكمامة "الماسك" وضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية الاحترازية مع المحافظة على التباعد المكانى وعدم استخدام اى أدوات مشتركة مع الحفاظ على اداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية وطالبت الجميع بعدم المصافحة بالأيدي، وتمنت للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق فى تلك الدورة المهمة.