شوبير: موسيماني قال «أنتم كسرتم قلبي»

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ، آخر كواليس تجديد موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وحقيقة رحيلة عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الثلاثاء:" موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تحدث امس في جلسة مغلقة معي، وقال ان مسئولو القلعة الحمراء تحدثوا معي ان موضوع التجديد شوف يتم مناقشتة في نهاية الموسم.

وعن رغبة الجنوب إفريقي في رفع القيمة المالية رد قائلاً:” أن احترمك كثيراً كالاعب قديم داخل جدران النادي الأهلي وإعلامي محترم، الشياطين الحمر حصدوا بطولتين إفريقيا وميدالية في كاس العالم، وفوزنا كاس مصرو السوبر الإفريقي هلي تعتبر هذه نتائج طيبة، ولكن”أنتم كسرتم قلبي” بعد حديث الإعلان عن رغبتي في زيادة عقدي وهذا لم يحدث علي الإطلاق”.

واختتم حديثة:” أنا شديد الحساسية في تلك هذه الامور، يجب أن تتحدث مع الجميع ان هذا الكلام غير صحيح، وهل أنا مدير فني غير جيد، من الطبيعي أن الفريق يسير بنتائج غير جيده في بعض من الأيام”.

مواعيد مباريات الاهلي بالدوري المصري

الجولة الأولى: الأهلي والإسماعيلي، 27 اكتوبر الجاري، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثانية: الأهلي والبنك الأهلي، 31 أكتوبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثالثة: الأهلي والزمالك، الساعة 5 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الأهلي والمقاولون العرب، 19 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الخامسة: الأهلي وغزل المجلة، 22 نوفمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد غزل المحلة.

الجولة السادسة: الأهلي وسموحة، 25 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة السابعة: الأهلي وفيوتشر اف سي، 21 ديسمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الأهلي وبيراميدز اف سي، 25 ديسمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

قائمة الخطيب

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

ومن جانب أخر فقد إستقر محمود الخطيب علي عدم ضم رانيا علواني لقائمتة الإنتخابية للدورة الجديدة بسبب مواقفها السابقة علي مواقع التواصل الإجتماعي الذي رفضها الخطيب بشدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.