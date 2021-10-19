/656871/نفوق-16-رأس-ماشية-في-حريق-هائل-بحظيرتي-مواشي-بالمنيا

اندلع حريق في منزلين وحظيرتي مواشي التهم 16 رأس ماشية وحمار في إحدى العزب التابعة لمركز العدوة شمال المنيا تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق منزلين وحظيرتي مواشي التهم 16 رأس ماشية وحمار

نشوب حريق داخل منزلين وحظرتين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا بنشوب حريق داخل منزلين وحظرتين مواشي مما أسفر الحريق عن نفوق 16 رأس ماشية من الأبقار والجاموس وحمار وكمية من الغلال و الاعلاف.

تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق أخر قرر المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، بحبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيقات،بتهمة قتل مقاول عمال بسبب ضبطه في وضع مخل مع والدته، حيث طعنه عدة طعنات نافذة حتى سقط قتيلا.

وقرر المستشار محمد شتا، مدير نيابة كوم حمادة، بعرض والدة المجني عليه على الطب الشرعي؛ لإثبات ما إذا كان هناك واقعة آثمة بينها وبين المجني عليه من عدمه وقت ارتكاب الجريمة.

كشف لغز العثور على جثة مقاول عمال

ونجحت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، في كشف لغز العثور على جثة مقاول عمال عثر عليه مقتولًا وملقى أمام أحد المنازل بقرية النجاح التابعة لمركز بدر، حيث أتضح قيام «م. ع » طالب جامعي بطعنه بسلاح أبيض«سكين» حتى أرداه قتيلًا بعد أن ضبطه في وضع مخل مع والدته داخل حجرة نومها.

وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بدافع الشرف، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.