/656873/بحضور-علي-مصيلحي-اقتصادية-النواب-تناقش-ملامح-خطة-وزارة-التموين-لتوفير-جميع-السلع-التموينية-الأساسية

تعقد اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة اجتماعا اليوم بحضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، لمناقشة ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات.

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كما يناقش الاجتماع كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، وخطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين، وخطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية، وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب الجلسة العامة، أمس، وذلك بعد الموافقة على ثلاث اتفاقيات والإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.