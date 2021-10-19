صناعة النواب تناقش الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بشأن الترخيص لوزير البترول وزير البترول كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان بالصحراء الشرقية. لجنة المشروعات وتعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة الطاقة والبيئة وتعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعها برئاسة النائب حسام عوض الله، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014، بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، محال من الفصل التشريعي السابق ولم يتسني عرضه على المجلس الموقر، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة.

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