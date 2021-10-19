انطلاق جلسات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، جلسات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.





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