إنفوجراف.. محطات القمة الثلاثية مصر واليونان وقبرص

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يستعرض تاريخ القمم الثلاثية السابقة لـ مصر واليونان وقبرص.

وأجرى الرئيس السيسى مباحثات مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، اشاد خلالها بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية، وأواصر الصداقة التى تجمع بين حكومتى وشعبى البلدين، وكذلك التعاون المستمر فى مختلف أوجه التعاون على الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية، فضلا عن التنسيق المتواصل بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقتى شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومؤكدا حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهما، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى.

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