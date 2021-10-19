فيديو.. محافظ الإسماعيلية: نشهد طفرة فى المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بشارة، خلال مداخلة مع برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، أن المشروعات القومية بشكل عام تحقق هدفًا هامًا وهو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، منوهًا بأن المحافظة بها مشروعات قومية عديدة منها أنفاق تحيا مصر ومصرف المحسمة وكم هائل من أعمال استصلاح الأراضى بشرق القناة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة شهدت كذلك تدشين عدد من الصوامع الحديثة التى لديها قدرة كبيرة على تخزين أطنان من القمح وهو ما يساعد فى الإمداد بهم للمحافظة أو المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن المحافظة بها مشروعات أخرى منها "تاج المشروعات" وهى مبادرة حياة كريمة، وهى تأتى فى إطار تنمية منطقة شرق القناة وهى عبارة عن 16 قرية 4 رئيسية و12 فرعية ويتم العمل بها فى جميع المجالات وتم توصيل المياه إلى جميعها، بالإضافة إلى الصرف الصحى وإنشاء المجمعات الحكومية والزراعية بتلك القرى.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.