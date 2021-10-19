بدء اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الاسبوعى ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا. كان مجلس الوزراء قد وافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.

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