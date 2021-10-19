القوات المسلحة تنظم عدد من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس...

فى إطار الرعاية التى توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته ، قامت القوات المسلحة بتنظيم عدد من الزيارات فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لإصطحاب أبناء الشهداء ومصابى العمليات ومرافقتهم للمدارس خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسى 2021-2022 ، وذلك تقديراً لذكرى آبائهم وما قاموا به من تضحيات سطرت ملاحم بطولية مضيئة فى صفحات الوطن .

من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات ، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبنائها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى .