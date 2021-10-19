السيسى يشيد بالتطور والتقارب المستمر فى العلاقات بين مصر وقبرص

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، في العاصمة اليونانية أثينا، مع الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتشاور المكثف بينهم تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بسبل مواجهة التحديات في منطقة شرق المتوسط.

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