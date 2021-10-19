الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان قبل القمة

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة تذكارية مع الرئيس القبرصى "نيكوس أناستاسيادس"، ورئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس" وذلك على هامش فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014؛ حيث توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم إلى العاصمة اليونانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.