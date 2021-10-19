استمرار انخفاض درجات الحرارة فى المحافظات

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يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات اليوم، وما إذا كانت موجة الانخفاض قد تستمر أم لا.

دوت الخليج

درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تستمر الرياح على أغلب محافظات الوجه البحري ليلًا، وأن يكون هناك انخفاض نسبي فى درجات الحرارة مساءً.

تعرف على درجات الحرارة فى المحافظات

هذا ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة اليوم فى مصر، حيث تصل إلى 35 درجة، بينما تكون إمكانية سقوط أمطار خفيفة خلال طقس اليوم.

ومن المرتقب أيضًا أن تنخفض درجات الحرارة فى مصر اليوم حيث تصل لـ 35 درجة فى أسوان وإدفوا.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون درجات الحرارة فى دمنهور 19 – 18، وفى طنطا 28 – 19.

ويأتي تطلع المواطنين لمعرفة درجات الحرارة فى المحافظات حرصًا منهم على تحديد نوعية الملابس وأوقات الخروج المناسبة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الغردقة 32-24، وكاترين 25-14، شرم الشيخ 33-24، العريش 26-21 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد 29-19 درجة، أما في جنوب الصعيد 35-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى بورسعيد العظمى 26 والصغرى 20، بينما فى الشرقية العظمى 28 والصغرى 19.