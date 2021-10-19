/656885/التصويت-النهائي-على-قانون-تغليظ-عقوبة-التنمر-ضد-الأشخاص-ذوي-الإعاقة

تعقد الجلسة العامة اليوم بالبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل التصويت على قانون محمد السلاب وكالة جايكا كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية،والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 324 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

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