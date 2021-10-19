/656888/انطلاق-أعمال-جلسة-البرلمان-واليوم-مناقشة-تعديلات-قانون-الرياضة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال جدول الأعمال.

دوت الخليج

وتأخذ الجلسة اليوم الرأي النهائي عن مشروع القانون المُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين و أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مناقشة تعديلات قانون الرياضة

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

ويناقش النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.