/656889/مشاهدة-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ضد-لايبزيج-في-دوري-أبطال-أوروبا-اليوم-تردد-القنوات

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق لايبزيج الألماني، علي ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية.

ويرصد دوت الخليج مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا اليوم (تردد القنوات):

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حصدها بالتعادل أمام كلوب بروج في الجولة الأولى، ثم الفوز على مانشستر سيتي.

تصريحات كيليان مبابي

وقال مبابي: "لقد طلبت الرحيل لأني منذ لحظة قراري بعدم تجديد العقد، أردت للنادي أن يستفيد بمبلغ انتقالي ليحصل على بديل يملك الجودة".

وأضاف "هذا النادي منحني الكثير ولطالما كنت سعيدا في 4 سنوات قضيتها هنا، ولا زلت سعيدا حتى الآن، أعلنت قراري إلى النادي مبكرا كي يتمكن النادي من التصرف".

موقف باريس سان جيرمان من طلب مبابي

وأوضح "أردت أن يخرج الجميع كبيرا من هذا الموقف وأن نتعاون جميعا لإبرام اتفاق جيد، كنت أحترم رغبتهم في بقائي أيضا، وقلت إذا لم ترغبوا في رحيلي سأبقى".

وعن كواليس اتخاذه لقرار الرحيل عن باريس سان جيرمان قال مبابي: "هناك من قال أني رفضت 6 أو 7 عروض لتمديد العقد، وأني لا أريد الحديث مع ليوناردو (المدير الرياضي) وهذا ليس صحيحا".

موقف مبابي من الرحيل

وتابع "أخبروني أني سأتحدث مع رئيس النادي، ولا يمكنني الحكم ما إذا كان ذلك لأن ليوناردو لم يتمكن من الوصول لحل معي، بالنسبة لي ولموقفي كنت واضحا: قلت أني أريد الرحيل وقلتها مبكرا بما فيه الكفاية".

وأبدى غضبه مما أشيع قائلا: "شخصيا لم أقدر أن يقال: أتى في آخر أسابيع أغسطس لإبلاغنا بالرحيل، لأن هذا يظهرني مثل اللصوص، قلت في نهاية يوليو أني أريد الرحيل".