عرض مسرحية «حلم جميل» لسامح حسين في هذا الموعد

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دوت الخليج يكشف موعد عرض مسرحية «حلم جميل» للفنان سامح حسين.

مواعيد عرض مسرحية حلم جميل

أعلنت الإدار عن الموعد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أنه من المقرر أن تكون أولى ليالى عرص المسرحية يوم الخميس الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري ، وذلك على خشبة المسرح الكوميدى .

تفاصيل مسرحية «حلم جميل»

مسرحية «حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

سامح حسين يتألق بمسرحية المتفائل

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين المسرحية، العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

آخر أعمال سامح حسين السينمائية

أما عن أعماله السينمائية، كانت فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.