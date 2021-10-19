/656892/اليوم--القاضيات-الجدد-يؤدين-اليمين-القانونية-في-مجلس-الدولة-بالدقي

يشهد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أداء حلف اليمين الدستورية للقاضيات الجدد، ذلك بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر، ومن المقرر أداء اليمين الدستورية بمقر المجلس الرئيسي بالدقي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أداء حلف اليمين الدستورية للقاضيات الجدد

يذكر أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة.

قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي

كما أعلن مجلس الدولة، في وقت سابق عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وسبق لمجلس الدولة وللمرة الأولى في تاريخه الموافقة في 14 مارس الماضي على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

شروط وضوابط لنقل العضوات

وخلال الإعلان الجديد الذي حمل رقم 3 لسنة 2021، حدد مجلس الدولة عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، أبرزها ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدًا ويفضل من لها ترتيب على دفعتها.

بالإضافة إلى أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة.

كما تضمنت الشروط الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة لشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.