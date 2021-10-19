/656893/مشاهدة-مباراة-ليفربول-ضد-أتلتيكو-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا-اليوم-تردد-القنوات

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمباراته أمام فريق أتلتيكو مدريد ، فى المواجهة التى يحتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويرصددوت الخليج مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم (تردد القنوات):

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت 7- bein sport 7

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500.

ويسعى رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تأكيد أحقيتهم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد الريدز في المركز الأول بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

كما يعيش الفريق فنرة رائعة محليًا بعدد من الانتصارات المتتالية التي شهدت تسجيل عدد وافر من الأهداف بفضل تألق الدولي المصري محمد صلاح وهو جعل الفريق وصيفًا للدوري الإنجليزي بـ18 نقطة وبفارق نقطة واحد عن تشيلسي المتصدر.

وحقق نادي ليفربول الإنجليزي الفوز بخماسية نظيفة على نادي واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليمنح الريدز ثلاث نقاط جديدة داخل المسابقة.

نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

تصريحات يورجن كلوب

وقال: "يبدو اتليتكو كبطل محتمل لليغا مجددًا، إنهم يؤمنون بفكرة النجاح وحسب بغض النظر عن الأسلوب او الاداء وهكذا هم".

‏وتابع: "انتقادي لاتليتكو بعد مواجهتنا ضدهم؟ كنت غاضبًا من الكثير من الاشياء وشعرت بخيبة أمل، كان علينا التركيز على كرة القدم في ظروف عالمية صعبة، اتليتكو كان لديه فريق رائع ودافعوا بقوة لذلك خرجت بتلك التصريحات".

أخر مواجه بين ليفربول واتليتيكو مدريد

‏وأشار: "اتليتكو كان فريقًا عالميًا ودافعوا بقوة بآخر لقاء ضدنا".

‏وأردف: "فيرجل؟ نريد جميع لاعبينا ان يلعبوا بأسلوبنا وهنالك دومًا الفكرة الأساسية التي نقوم عليه لكن كلما تحسّن اللاعبين كلما كان من الأفضل لك اللعب".