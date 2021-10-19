الرئيس السيسى يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان، حيث وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على مذكرات تفاهم بين مصر وقبرص واليونان فى مجال الربط الكهربائى، وذلك على هامش القمة الثلاثية.
وكذلك وقعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على مذكرات تفاهم بحضور الرئيس السيسى، ورئيس وزراء اليونان، والرئيس القبرصى.
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