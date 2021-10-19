بيج رامي في طريقه إلى مصر.. ومصر للطيران تحتفي بطريقتها الخاصة (صور)

استقبلت شركة مصر للطيران في مطار جون كينيدي بنيويورك البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي العائد علي متن الرحلة القادمة من نيويورك رقم MS986، عقب حصوله على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالى في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وشهد استقبال بيج رامي بمطار جون كينيدي وعلى متن رحلة مصر للطيران حفاوة كبيرة من الحضور، وأطقم عمل مصر للطيران.

وقدم الركاب "تورتة" تحمل صور البطل المصري ورحبوا به على الرحلة من خلال النداء الصوتي، هذا وقد تم تزيين مقاعد الرحلة بوضع صورة بيج رامي على غطاء مسند الرأس بالمقاعد.

وحرص طاقم الرحلة والركاب المسافرين على التقاط الصور التذكارية للاحتفال بالبطل العالمى على متن الطائرة، تقديرا لفوزه بالبطولة ورفعه علم مصر.