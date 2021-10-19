رئيس وزراء اليونان: مصر يمكنها القيام بدور محورى في أمن الطاقة لأوروبا

رحب رئيس وزراء اليونان بالرئيس السيسى والرئيس القبرصي في زيارتهما اليوم لأثينا، مشيرًا إلي أن هذه هي القمة التاسعة بين البلدان الثلاث للتعاون بينهم.
وأكد رئيس وزراء اليومان ان مصر تستطيع القيام بدور محوري في موضوع أمن الطاقة لأوروبا، وهو أمر استرايجي لنا، وهو ما يرتبط بتوقيع اتفاقية التعاون اليوم للربط الكهربائي.
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