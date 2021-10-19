/656913/رئيس-الوزراء-اليوناني مصر-تستطيع-أن-تقوم-بدور-محوري-بالنسبة-لتصدير-الطاقة-إلى-أوربا

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس:" مصر تستطيع أن تقوم بدور محوري بالنسبة لتصدير الطاقة إلى أوربا.

دوت الخليج

رئيس الوزراء اليوناني: مصر تستطيع أن تقوم بدور محوري بالنسبة لتصدير الطاقة إلى أوربا

وتابع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، حديثه قائلًا:" مصر تشارك بفاعلية فى شبكة النقل للطاقة والغاز الطبيعي".

واستكمل:" نسعى إلى تنويع مصادر الطاقة بما يجعل مصر تكون مورد أساسي للطاقة الكهربائية الناجمة عبر الطاقة الشمسية. وأضاف:" نتعاون فى مجالات أخرى مثل نشاطنا لمواجهة كورونا، وأهدينا إلى مصر 250 ألف من اللقاحات، ونحن نتعاون فى مجال التغيير المناخي على المدى الطويل".

وأشار إلى القضية الليبية، قائلًا:" الوضع فى ليبيا يؤثر على استقرار المنطقة تطورات الأوضاع فى ليبيا تؤثر بشكل مباشر على المنطقة كلها".