/656921/الرئيس-السيسي-توافق-مصري-قبرصي-يوناني-بشأن-ضرورة-عقد-الانتخابات-الليبية-فى-ديسمبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لا يسعنى إلا أن أشيد بالتطور النوعي الذى تمثل فى التوقيع اليوم، على اتفاق ثلاثي مهم فى مجال الربط الكهربائي، استكمالًا لما تممنذ الأيام القلائل من إبرام اتفاقيتين لربط الشبكة الكهربائية مع كلًا من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي، وهو ما يعد خطوة تمهيدية تقربنا من الهدف المشترك الذى تطمح إليه الدول الثلاث وهو الربط الكهرباء مع باقي الدول الأوربية.

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الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للقضية القبرصية

واستكمل:" ولعل من الأهمية بمكان أن نعمل للبناء على قوة الدفع هذه لإيجاد زخمًا موازيًا فيما يتعلق بمسعى إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من الحقل القبرص إلى محطتي الإسالة المصرية فى دمياط وإدكوا تمهيدًا لإرسال الغاز المسال المصري لليونان ومنها لاحقًا إلى دول شرق المتوسط، ومن ثم إلى دول غرب البلقان".

وتابع:" نجدد دعمنا لمساعي جمهورية قبرص وكافة الأطراف الدولية المعنية، من أجل إيجاد حل شامل وعاجل للقضية القبرصية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة".

توافق مصري قبرصي يوناني حول عقد الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر

وأضاف:" تطرقنا إلى الوضع فى ليبيا، وتوافقنا على ضرورة عقد الانتخابات فى ديسمبر 2021 وفقًا لخارطة الطريق".

واستكمل:" ملتزمون بالعمل على تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آليات العمل الثلاثي مع قبرص واليونان".